Черчесов: «Гол Фернандеса с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных за эти годы»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из национальной команды. Сегодня игрок объявил о завершении международной карьеры, так как он хочет сконцентрироваться на выступлениях за ЦСКА.

Черчесов сказал, что Фернандес самостоятельно принял решение выступать за сборную России и делал это на протяжении последних четырёх лет. Наставник отметил, что Марио всегда был основным игроком, а его гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018 стал одним из самых важных за последние годы, пишет Sport24.

Напомним, что Фернандес дебютировал в составе сборной России в 2017 году.