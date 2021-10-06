Депутат Госдумы: «Ждали, что Глушаков усилит сборную»

Сборная России потерпела очередную потерю накануне матчей квалификации к Мундиалю против Словакии и Словении – из-за травмы расположение национальной команды покинул полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

Об этой ситуации высказался депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, заявив, что футболист мог пригодится Валерию Карпину. Но, при этом, депутат считает, что Глушаков свой шанс еще получит. «Это не конец света. Мы переживали за Дениса, ждали, что он усилит сборную, но здоровье не позволяет. Уверен, он не остановится на этом», - цитирует Терюшкова Sport24.

Добавим, что вместо Глушакова вызов в сборную получил представитель «Ростова» Данил Глебов.