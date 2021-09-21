Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«Очень-очень странное решение. Не могу сейчас ничего понять. Возможно, мы увидим сейчас какие-то разговоры. Но я не понимаю абсолютно его решение. Если тебя вызывают в сборную, ты хотел там появиться, то должен ехать туда в любом состоянии, как бы там ни было, в каком форме ты бы не был. Тренер же лучше все это понимает. Возможно, сейчас начнется какая-то конфликтная ситуация.

Может быть, что это решение - следствие давнего конфликта с Карпиным. Может, он решил ответить таким действием. Но, честно говоря, позиция Артёма для меня вообще не понятна. Тем более, это только расширенный список. Вызывать будут 27 числа, а если он сейчас уже это говорит, то опять что-то начнется. Дождался бы тогда следующего тура хотя бы, 26 числа «Зенит» играет с «Крыльями». После тура уже можно было дать четкое понимание какое-то. Как-то странно», - сказал Деменко.