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Чемпионат мира 2022

Деменко: «Позиция Дзюбы для меня вообще не понятна» эксклюзив

21 Сентября 2021 • 18:32 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«Очень-очень странное решение. Не могу сейчас ничего понять. Возможно, мы увидим сейчас какие-то разговоры. Но я не понимаю абсолютно его решение. Если тебя вызывают в сборную, ты хотел там появиться, то должен ехать туда в любом состоянии, как бы там ни было, в каком форме ты бы не был. Тренер же лучше все это понимает. Возможно, сейчас начнется какая-то конфликтная ситуация.

Может быть, что это решение - следствие давнего конфликта с Карпиным. Может, он решил ответить таким действием. Но, честно говоря, позиция Артёма для меня вообще не понятна. Тем более, это только расширенный список. Вызывать будут 27 числа, а если он сейчас уже это говорит, то опять что-то начнется. Дождался бы тогда следующего тура хотя бы, 26 числа «Зенит» играет с «Крыльями». После тура уже можно было дать четкое понимание какое-то. Как-то странно», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Максим Деменко
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Комментарии (1)
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Don sangre
21 Сентября 2021 в 20:38
Кубыть твою в облепиховую,: здюба, здюба .... Не хотелося не надоть ему значится... Кубыть можа ещё пригодится
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