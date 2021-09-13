Бывший российский футболист Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение Марио Фернандеса завершить выступления за сборную России.

«Я думаю, с его уходом перестраивать ничего не нужно будет. У нас есть защитники, которые могут так же сыграть на этой позиции. Понятно, что это потеря, поскольку Марио - опытный футболист. Я так понимаю, он принял такое решение из-за травм, которые у него случаются на фоне больших нагрузок. В своё время так сделал Акинфеев, потому что понимал, что в таком ритме будет тяжело играть и за сборную, и за клуб. Я думаю, Фернандес по состоянию здоровья почувствовал, что его не будет хватать на сборную.

Я уверен, что найдутся футболисты на его позицию. Возможно, чуть-чуть перестроится игра, потому что Марио хорошо играл головой, можно было делать навесы на дальнюю штангу, он часто замыкал. Он всегда подключался в атаку. Физически у нас много хороших игроков, но иногда не хватает мастерства. Вот в чем проблема. Но я думаю, на уровне сборной таких проблем быть не должно. Если что, Валерий Георгиевич всех подтянет.

Не думаю, что решение Фернандеса об уходе стало следствием какого-то разговора с Карпиным. Я думаю, что это связано только со здоровьем. Он сам принял такое решение: поберечь себя и сосредоточиться на игре в клубе», - сказал Сенников.