Глушаков ответил на вопрос, кто будет капитаном сборной России

Хавбек сборной России по футболу Денис Глушаков высказался по поводу того, кто может стать капитаном национальной команды.

Ранее при Валерии Карпине на каждом поединке был новый капитан.

«Скажут — буду им, не скажут — не буду. Главное, чтобы в душе был капитан, но за повязку битвы, думаю, не будет», — цитирует Глушакова ТАСС.

Ранее Глушаков досрочно закончил тренировку в сборной России. У игрока возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение полузащитник получил в последнем матче за «Химки» в Премьер-лиге.

Россия в октябре сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).