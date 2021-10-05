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Чемпионат мира по футболу 2022

Глушаков ответил на вопрос, кто будет капитаном сборной России

05 Октября 2021 • 20:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Хавбек сборной России по футболу Денис Глушаков высказался по поводу того, кто может стать капитаном национальной команды.

Ранее при Валерии Карпине на каждом поединке был новый капитан.

«Скажут — буду им, не скажут — не буду. Главное, чтобы в душе был капитан, но за повязку битвы, думаю, не будет», — цитирует Глушакова ТАСС.

Ранее Глушаков досрочно закончил тренировку в сборной России. У игрока возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение полузащитник получил в последнем матче за «Химки» в Премьер-лиге.

Россия в октябре сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Денис Глушаков
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