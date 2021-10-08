Чистяков дебютировал за сборную России

8 октября проходит поединок отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Встреча началась в 21:45 мск.

На 63-й минуте Александр Ерохин покинул поле. Он был заменён на Дмитрия Чистякова. Это дебют защитника «Зенита» за национальную команду.

Пока хозяева ведут 1:0. Россия открыла счёт в середине первого тайма. Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.