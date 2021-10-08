Мостовой рассказал, как завершится матч Россия - Словакия

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи подопечных Валерия Карпина со словаками в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022.

«По уровню исполнителей Россия не превосходит гостей. Не отдаю предпочтение никому. Шансы абсолютно равны и рискну - сделаю ставку на мирный исход в этой игре», - приводит слова Мостового Vseprosport.ru.

Матч состоится на стадионе «Казань Арена» в пятницу, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После шести туров россияне занимают второе место в таблице группы Н, а словаки располагаются на третьей строчке.