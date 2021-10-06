Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей отборочного этапа чемпионата мира - 2022 со Словакией и Словенией.

- Можно ли сказать, что сейчас ключевой отрезок для нашей сборной?

- Конечно. Это самый ключевой отрезок, потому что эти две игры решат, на каком месте мы будем находиться и что у нас будет дальше. Мы сейчас чуть-чуть оторвались, но все может решиться вот этими двумя матчами. Либо мы с достоинством пройдем их, либо можем недосчитаться очков. Надеюсь, такого не случится.

- Кто более сильный соперник: Словакия или Словения?

- Трудно сказать. Восьмого числа мы играем дома со Словакией,и важно будет взять три очка. Но мы видим, что у Карпина сейчас большие проблемы с составом: потеря Головина, уход Фернандеса, Дзюба не приехал, когда он действительно нужен сборной. Думаю, проблема у Карпина с Артёмом существует. Мы видели последние игры Дзюбы, слышали слова Карпина, когда он говорил, что не будет никого заставлять приезжать в сборную. И сейчас все будет зависеть от ребят, которые находятся в команде.

- Вы назвали три потери, но кроме них сборной не помогут Черышев, Шунин, Караваев, Зобнин, Магкеев, Самошников, Ионов. Также Глушаков и Захарян пока под вопросом. Не станут ли эти потери фатальными?

- С одной стороны мы понимаем, что в футболе незаменимых нет, но с другой, сейчас открывается момент, когда Карпин будет искать модели и схемы под имеющийся состав. Многое будет зависеть от того же Миранчука, у которого не всегда получается в сборной, от Бакаева, которого довызвали. Нужно будет показать свою лучшую игру. И здесь либо наша команда покажет игру, после которой все заговорят о новой сборной, либо будут говорить о провале.

- Что еще вас беспокоит в преддверии этих матчей?

- Я посмотрел матч с Хорватией, даже при том составе, что у нас был, мы почти ничего не создали. Это вызывает беспокойство, потому что словакам и словенцам терять нечего, и они максимально мотивированы играть на победу. У них шансов не остается. Будем смотреть, но проблемы у Карпина большие. Он не может рассчитывать на тех, на кого хотел. Взять Глушакова. Он сейчас мотивирован. Два года не появлялся в сборной и сейчас набрал неплохую форму. Это опытный футболист. Но неизвестно сможет он сыграть или нет. Многое будет зависеть от Джикии, Заболотного. Они уже давно в сборной.

- То есть, опасения за результат у вас существенные?

- Да. Думаю, сейчас мы ничем не лучше Словении и Словакии. Тем боле, у нас такие потери в составе.

- Что думаете о довызове защитника «Урала» Адамова? Чем он привлек внимание Карпина?

- В какой-то степени это от безнадежности. Но это естественный процесс - когда кто-то выпадает, тренеру нужно закрывать позицию. Надо было выбирать тех, кто сможет помочь сборной. А Адамов - игрок неплохой, он старается. Для него этот вызов – большое событие. Например, когда я видел в Казани Самошникова, мне он показался обычным, хорошим футболистом. А в сборной он мне очень понравился. За таких ребят становится приятно. Так же, как Захарян. Он очень спокоен для своего возраста, думающий. Но молодости свойственны скачки в игре.

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- И все-таки, Адамова вызвали только из-за необходимости усилить эту позицию, или он заслужил своей игрой?

- Есть дефицит исполнителей в защите. Это очевидно.

- Как вы относитесь к тому, что сборная сыграет домашний матч не в Москве, ведь это перелет, которого можно было избежать?

- Может, была какая-то договоренность, и менять ее уже было невозможно.

Елена Григорьевская