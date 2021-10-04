​Головин не сыграет за сборную России в октябре

Полученная травма в воскресном матче против «Бордо» исключает приезд Александра Головина в расположение сборной России. Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что из-за травмы паха Головин будет восстанавливаться приблизительно три недели. Об этом стало известно после проведённого обследования.

Напомним, что в поединке Лиги 1 против «Бордо» до получения повреждения Александр Головин успел забить и отдать голевую передачу на партнёра.

В октябре российской сборной предстоит провести ключевые матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Словакии (дома) и Словении (на выезде).