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​Головин не сыграет за сборную России в октябре

04 Октября 2021 • 14:38 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Полученная травма в воскресном матче против «Бордо» исключает приезд Александра Головина в расположение сборной России. Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что из-за травмы паха Головин будет восстанавливаться приблизительно три недели. Об этом стало известно после проведённого обследования.

Напомним, что в поединке Лиги 1 против «Бордо» до получения повреждения Александр Головин успел забить и отдать голевую передачу на партнёра.

В октябре российской сборной предстоит провести ключевые матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Словакии (дома) и Словении (на выезде).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин
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