Дарья Карпина, супруга наставник сборной России Валерия Карпина, объяснила, почему решила спеть песню «Валера» на фоне мечети в Казани. В этом городе российская команда сегодня встретится со Словакией в квалификации ЧМ-2022.

По словам Дарьи, всё вышло спонтанно. Пара гуляла перед сном с друзьями и девушка решила спеть на фоне главного символа города. Она уточнила, что никакой религиозной привязки нет.

Дарья Карпина сказала, что её муж Валерий посмеялся. Главный тренер сборной России прислал в ответ смайлики.

«Я надеюсь, что у нас сегодня всё получится», — цитирует Дарью Карпину «РБ Спорт».

Матч Россия — Словакия начнётся в 21:45 по московскому времени.