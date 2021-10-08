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Супруга Карпина рассказала, почему решила спеть песню «Валера» на фоне мечети в Казани видео

08 Октября 2021 • 20:23 Комментировать (4)
РОССИЯ
1:0
Словакия
1.95 3.40 4.55
1-й тайм

Дарья Карпина, супруга наставник сборной России Валерия Карпина, объяснила, почему решила спеть песню «Валера» на фоне мечети в Казани. В этом городе российская команда сегодня встретится со Словакией в квалификации ЧМ-2022.

По словам Дарьи, всё вышло спонтанно. Пара гуляла перед сном с друзьями и девушка решила спеть на фоне главного символа города. Она уточнила, что никакой религиозной привязки нет.

Дарья Карпина сказала, что её муж Валерий посмеялся. Главный тренер сборной России прислал в ответ смайлики.

«Я надеюсь, что у нас сегодня всё получится», — цитирует Дарью Карпину «РБ Спорт».

Матч Россия — Словакия начнётся в 21:45 по московскому времени.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Словакии
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Октября 2021 в 20:54
Главное что бы Валерим не превратилось в дзюбим...........Взрослые вроде люди, я не про этого который ,,валерит,, я про Кармина, и бабу его .Ну зачем вот это блеяние каких то дебильных сочетаний слов ,а ля песни.,блин...ВАЛЕРИМ...пипец просто ..
Don sangre
08 Октября 2021 в 21:03
Свят , свят ты шо токмо гришь таки? Кубыть какой дзюбим? Карпуха много воли бабе своей даёт.... Эхма
Gotorovv
08 Октября 2021 в 20:44
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Don sangre
08 Октября 2021 в 20:30
Кубыть твою в облепиховую она супруга наставник иль токмо супруга? ))))
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Идет 38 минута Мальта 0:1 Словения 7.2 4.1 1.53
Идет 38 минута Эстония 0:0 Беларусь 3.1 3.3 2.41
Идет 37 минута РОССИЯ 1:0 Словакия 2 3.2 4.4
Идет 38 минута Исландия 0:1 Армения 1.63 3.7 6.4
Идет 38 минута Турция 1:0 Норвегия 2.09 3.5 3.6
Идет 39 минута Лихтенштейн 0:0 Северная Македония 16 6.4 1.22
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09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
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09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
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