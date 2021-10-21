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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России совершила очередной прорыв в рейтинге ФИФА

21 Октября 2021 • 11:35 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Представлена обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России поднялась с 37 на 33 место благодаря победам над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. В активе национальной команды 1497 баллов.

На первом месте идет Бельгия, вторая – Бразилия, а топ-3 замыкает Франция.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1832 балла

2. Бразилия - 1820

3. Франция - 1779

4. Италия - 1750

5. Англия - 1750

6. Аргентина - 1738

7. Испания - 1687

8. Португалия - 1681

9. Мексика - 1672

10. Дания - 1668

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26. Украина - 1527

33. Россия - 1497

84. Узбекистан - 1279

89. Армения - 1257

93. Грузия - 1243

95. Беларусь - 1233

96. Кыргызстан - 1230

119. Азербайджан - 1146

125. Казахстан - 1137

Полная версия рейтинга ФИФА.

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