Сборная России совершила очередной прорыв в рейтинге ФИФА

Представлена обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России поднялась с 37 на 33 место благодаря победам над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. В активе национальной команды 1497 баллов.
На первом месте идет Бельгия, вторая – Бразилия, а топ-3 замыкает Франция.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1832 балла
2. Бразилия - 1820
3. Франция - 1779
4. Италия - 1750
5. Англия - 1750
6. Аргентина - 1738
7. Испания - 1687
8. Португалия - 1681
9. Мексика - 1672
10. Дания - 1668
…
26. Украина - 1527
33. Россия - 1497
84. Узбекистан - 1279
89. Армения - 1257
93. Грузия - 1243
95. Беларусь - 1233
96. Кыргызстан - 1230
119. Азербайджан - 1146
125. Казахстан - 1137