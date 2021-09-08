Геркус: «Игроки сборной немного нервничают, но результат – это главное сегодня»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какое впечатление о себе оставила сборная России под руководством нового наставника Валерия Карпина.

По мнению Геркуса, национальная команда пока не может похвастаться уверенностью. Но, как считает экс-директор московского клуба, это вопрос времени. Он также позитивно оценил попытки тренерского штаба экспериментировать с составом и искать оптимальные сочетания на футбольном поле.

«Игроки немного нервничают, но в целом есть результат, это главное сегодня. Сейчас решалась задача выстроить команду для следующего этапа, более сложного. Насколько это получилось – увидим уже через месяц», - приводит слова Геркуса Sport24.

Стоит добавить, что благодаря семи набранным очкам в трех последних матчах, сборная Россия сумела немного оторваться от преследователей в турнирной таблице, а именно от Словакии и Словении, с которыми предстоит сыграть в октябре.