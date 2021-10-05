Карпин высказался о состоянии Глушакова и Захаряна – футболисты завершили тренировку сборной досрочно

Во вторник полузащитники Денис Глушаков и Арсен Захарян досрочно завершили тренировочное занятие национальной сборной. Валерий Карпин рассказал журналистам о состоянии футболистов.

«Не могу сказать, сможет ли Глушаков сыграть в ближайшем матче. Он был на поле сегодня, сделал разминку. Посмотрим, как будет реагировать на нагрузку», - сказал Карпин.

Денис Глушаков, как известно, получил повреждение в последней игре «Химок».

Что касается Арсена Захаряна, то Валерий Карпин сообщил, что полузащитник получил ушиб.

Ближайший матч сборная России проведёт в пятницу, 8 октября. Соперником команды Валерия Карпина будет Словакия.