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Чемпионат мира по футболу 2022

Гилерме: «Дзюба много сделал для сборной»

07 Октября 2021 • 09:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России посетил встречу с прессой в преддверии матча квалификации к чемпионату мира против Словакии.

Маринато Гилерме прокомментировал решение Артёма Дзюбы не ехать в лагерь национальной команды. Напомним, что форвард сослался на неоптимальные кондиции.

«Это личные вопросы Артёма. Он принял это решение, но Дзюба многое сделал для сборной. Сложно говорить про личные решения», - цитирует Гилерме «РБ Спорт».

Также вратарь добавил, что Денис Глушаков полностью заслужил вызов в сборную своей игрой.

Российская сборная попытается взять реванш у словаков за поражение в первом круге уже завтра, 8 октября. Матч пройдёт в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сборная России Сборная Словакии Артём Дзюба Гилерме
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