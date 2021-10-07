Гилерме: «Дзюба много сделал для сборной»

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России посетил встречу с прессой в преддверии матча квалификации к чемпионату мира против Словакии.

Маринато Гилерме прокомментировал решение Артёма Дзюбы не ехать в лагерь национальной команды. Напомним, что форвард сослался на неоптимальные кондиции.

«Это личные вопросы Артёма. Он принял это решение, но Дзюба многое сделал для сборной. Сложно говорить про личные решения», - цитирует Гилерме «РБ Спорт».

Также вратарь добавил, что Денис Глушаков полностью заслужил вызов в сборную своей игрой.

Российская сборная попытается взять реванш у словаков за поражение в первом круге уже завтра, 8 октября. Матч пройдёт в Казани.