Карпин – о заявке сборной: В списке возможны изменения

Сегодня главной тренер российской сборной Валерий Карпин определился со списком игроков, которые начнут подготовку к играм квалификации на Мундиаль.

Специалист объяснил свой выбор, а также рассказал, возможны ли какие-то изменения в ближайшие дни. Карпин заявил, что решение было принято по итогам сыгранных матчей внутреннего первенства. К тому же, он не исключил, что могут вмешаться форс-мажорные обстоятельства, из-за которых придется вносить коррективы.

«Штаб остановился на 22 полевых футболистах. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество», - приводит слова наставника официальный сайт РФС.

Стоит добавить, что на данный момент сборная России занимает вторую строчку в группе отбора, а в октябре им предстоят встречи с прямыми конкурентами Словакией и Словенией.