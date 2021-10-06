Червиченко прокомментировал травму Глушакова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что хавбек Денис Глушаков из-за повреждения покинул лагерь сборной России. Сейчас команда готовится к поединкам против Словакии и Словении в рамках квалификации ЧМ-2022.

По его словам, Глушаков принёс бы пользу национальной команде.

«Глушаков мог бы в конце при положительном результате подержать мяч, наладить игру. А так играем практически на отбой. Некому отдать точный пас на контратаку», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».