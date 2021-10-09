Дюков: «Дзюба мог бы помочь сборной, он набрал хорошую форму»

Глава РФС Александр Дюков высказался о решении нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду. Игрок не согласился прибыть в расположение команды, сославшись на неоптимальные физические кондиции.
«Артем набрал хорошую форму. Он мог бы помочь команде. Но это его решение», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».
Накануне сборная России провела поединок против команды Словакии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу благодаря автоголу защитника Милана Шкриньяра.
11 октября Россия на выезде встретится с командой Словении, начало – 21:45 мск.