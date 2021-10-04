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Чемпионат мира по футболу 2022

Ахметов вызван в сборную России

04 Октября 2021 • 10:32 Комментировать
РОССИЯ
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Словакия
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08.10 21:45

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к октябрьским поединкам отборочного раунда чемпионата мира-2022. Как сообщила пресс-служба национальной команды, полузащитник уже прибыл на базу в Новогорске.

В составе сборной России Ильзат заменит Александра Головина, получившего травму в поединке за «Монако».

В этом месяце подопечные Валерия Карпина проведут два матча. 8 октября российская сборная встретится со Словакией, а спустя три дня сыграет против Словении.

После шести туров Россия набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ильзат Ахметов
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