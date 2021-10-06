Карпин объяснил, почему пригласил Бакаева в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему пригласил в национальную команду хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Карпин отметил, что произошла замена по позиции, поскольку ранее травму получил хавбек Алексей Ионов.

В ближайшую пятницу, 8 октября, сборная России примет сборную Словакии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Словении.

До этого сборная России под руководством Карпина набрала 7 очков в трёх поединках.