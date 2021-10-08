«Алга, наши парни»: сборная России анонсировала матч со Словакией

Пресс-служба сборной России в твиттер-аккаунте опубликовала анонс поединка отборочного этапа чемпионата мира-2022 против национальной команды Словакии.

«Алга, наши парни», - говорится в социальной сети.

Матч между сборными России и Словакии состоится в пятницу, 8 октября. Стартовый свисток на «Казань Арене» прозвучит в 21:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров. Текстовый репортаж противостояния пройдет на Liveresult.ru.

После шести туров подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков и занимают второе место в таблице группы Н. Что касается сборной Словакии, то они набрали девять баллов и располагаются на третьей строчке.