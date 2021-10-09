Карпин: «Это была команда, которая билась, можно сказать, «умирала» там на поле»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча со Словакией (1:0) смог найти что-то положительное.

- Есть что-то хорошее, чем вы довольны в игре, кроме счета?

- Наверное, могу сказать, что я очень доволен одним, это самоотдачей, самоотверженностью, называйте это как угодно, всей команды. Это была команда, которая билась, можно сказать, «умирала» там на поле. Тяжело, на полусогнутых, все бежали, отрабатывали, боролись, бились. Как угодно подбирайте слова какие хотите. Все друг за друга. Все равно была команда в этом отношении.

- Вы не любите выделять игроков отдельно. Но сегодня несколько дебютантов. Как можете охарактеризовать их игру?

- Выделять еще и по такой игре не стал бы никого, но на этом фоне, на фоне сегодняшней игры и Терехов, и Сутормин смотрелись достойно, я бы так сказал. Звезд с неба не хватали, но смотрелись достойно. Чистяков вышел здорово на своем уровне, то, что он показывает в «Зените», на таком уровне сыграл.