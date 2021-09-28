​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Словакия

В октябре сборная России проведёт в рамках отбора на чемпионат мира два матча – дома против Словакии и на выезде против Словении. Во вторник, 28 сентября, стартовала продажа билетов на домашнюю игру, которая пройдёт в Казани. Судя по информации на сайте Kassir, билеты стоят от 500 до 1500 рублей.

Ранее РФС рассказывал о том, что в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса на игру будет допущено 13 500 зрителей. Они должны предоставить документы о вакцинации, либо о перенесённом COVID-19. ПЦР-тест пройти на стадион не позволит.

На текущий момент сборная России занимает второе место в отборочной группе, уступая Хорватии по разности мячей.