​Глушаков сказал, что не поступил бы так, как Дзюба

Денис Глушаков пообщался с журналистами после вторничного тренировочного занятия сборной России. Полузащитник получил вопрос по поводу решения Артёма Дзюбы не принимать вызов в национальную команду.

Глушаков не стал комментировать непосредственно решение Дзюбы, но при этом добавил, что сам бы так никогда не поступил.

«От меня такого не дождётесь. Я много раз говорил, что хочу вернуться в сборную России», - высказался Глушаков.

Напомним, что Денис Глушаков завершил тренировку досрочно. У футболиста имеются проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение полузащитник получил в последнем матче за «Химки» в Премьер-лиге.