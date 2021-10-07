Макаров не тренируется со сборной России перед матчем со Словакией

Денис Макаров не работает со сборной России перед поединком квалификации ЧМ-2022 со Словакией.

До этого наставник сборной России Валерий Карпин отметил, что у футболиста возникли проблемы с икроножной мышцей. Скорее всего, игрок пропустит как матч со Словакией, так и встречу со Словенией. Но окончательное решение будет принято позже

Россия на текущий момент идет второй в таблице группы Н, набрав 13 очков. Лидирует Хорватия. Россияне уступают первую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей. Словакия располагается на 3-й позиции с девятью пунктами.