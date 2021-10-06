​Бышовец: «У сборной России очень большие проблемы»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы национальной команды в ближайших официальных матчах.

В октябре россияне сыграют два поединка в рамках квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

Бышовец отметил, что немало футболистов сборной России находятся в лазарете. Это большая проблема.

«У сборной России очень большие проблемы. Они вызваны потерей основных игроков. Однако быть готовым ко всему», – цитирует Бышовца Sport24.

Пока Россия занимает 2-е место в своей отборочной группе, набрав 13 очков.