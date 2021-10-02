Стала известна степень серьёзности травмы Самошникова – он не поедет в сборную

Сегодня в поединке между «Рубином» и «Нижним Новгородом» защитник хозяев поля Илья Самошников получил повреждение, из-за которого попросил замену еще в первом тайме.

Как оказалось, полученная травма не позволит защитнику отправиться на ближайший сбор национальной команды России. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», восстановление от повреждения голеностопа займет гораздо более длительный срок.

Добавим, что теперь главный тренер сборной Валерий Карпин наверняка довызовет кого-то на подмену Самошникову. К слову, домашняя встреча с прямым конкурентом по отбору на Мундиаль, Словакией, запланирована уже на восьмое октября.