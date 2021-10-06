​Глушаков тренируется со сборной России

В среду днём появилась информация о том, что Денис Глушаков из-за проблем с задней поверхностью бедра не сыграет за сборную России в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира. Тем не менее, полузащитник принимает участие в вечерней тренировке команды. Соответствующие кадры пресс-служба сборной показала в «сториз» на страничке в «Инстаграме».

Напомним, что Денис Глушаков получил повреждение в последней игре чемпионата России за «Химки». Во вторник тренировку сборной России полузащитник завершил досрочно. Валерий Карпин говорил, что нужно посмотреть, как Глушаков будет реагировать на нагрузки.