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Чемпионат мира по футболу 2022

​Глушаков тренируется со сборной России

06 Октября 2021 • 18:10 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.85 3.60 4.80
08.10 21:45

В среду днём появилась информация о том, что Денис Глушаков из-за проблем с задней поверхностью бедра не сыграет за сборную России в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира. Тем не менее, полузащитник принимает участие в вечерней тренировке команды. Соответствующие кадры пресс-служба сборной показала в «сториз» на страничке в «Инстаграме».

Напомним, что Денис Глушаков получил повреждение в последней игре чемпионата России за «Химки». Во вторник тренировку сборной России полузащитник завершил досрочно. Валерий Карпин говорил, что нужно посмотреть, как Глушаков будет реагировать на нагрузки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков
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