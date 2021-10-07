Карпин: «Давления на сборную России нет»

Наставник сборной России Валерий Карпин в преддверии поединка отборочного этапа ЧМ-2022 со Словакией отметил, что перед командой стоит задача занять первое место в группе.

По словам специалиста, на сборную России не оказывается никакого давления.

«Давления нет. У нас нет цели занять второе место. Первостепенная задача — занять первое место и завоевать прямую путёвку. Надо победить во всех матчах», — цитирует Карпина ТАСС.

Ранее под руководством Карпина россияне провели три поединка. Сборная России набрала 9 очков. Была ничья с Хорватией, а также победы над Кипром и Мальтой.