Газзаев - о победе сборной России: «Важные три очка, но качество игры надо значительно улучшать»

Бывший наставник московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на победу сборной России в матче со Словакией. Поединок отборочного раунда чемпионата мира-2022 состоялся в Казани и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Россияне выиграли благодаря автоголу Милана Шкриньяра.

«Хотел бы поздравить нашу команду с победой. Важные три очка, однако качество игры надо значительно улучшать», - передает слова специалиста ТАСС.

Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против команды Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Россия занимает второе место в отборочной группе с 16 набранными очками. Такое же количество баллов у лидирующей Хорватии.