Словакия огласила заявку на матч со сборной России

Стало известно, в каком составе словацкая сборная отправляется в Казань на матч отбора к чемпионату мира 2022.
В заявочный лист сборной Словакии попали 27 футболистов. Список вызванных Штефаном Тарковичем выглядит следующим образом:
Вратари: Франтишек Плах, Марек Родак, Душан Куцяк, Доминик Грейф
Защитники: Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик, Мартин Вальент, Мартин Косцельник, Давид Ганцко, Томаш Губочан, Вернон Де Марко, Лукаш Паушек
Полузащитники: Эрик Ирка, Ондрей Дуда, Томаш Суслов, Матуш Беро, Мартин Косцелник, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Альберт Руснак, Патрик Грошовский, Лукаш Гараслин
Нападающие: Давид Стрелец, Роберт Боженик, Ладислав Альмаси
Матч Россия – Словакия состоится завтра, 8 октября, на поле «Ак Барс Арены».