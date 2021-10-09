Орлов - о сборной России: «Детский сад под руководством Карпина»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вчерашнем поединке сборных России и Словакии в квалификационном раунде чемпионата мира-2022. Команда Валерия Карпина отпраздновала победу (1:0) благодаря автоголу защитника Милана Шкриньяра.

«Сборная абсолютно не сыграна. Это детский сад под руководством Карпина. Но у этой команды есть перспективы. У ребят глаза горят», - приводит слова Геннадия «Спорт-экспресс».

Благодаря победе сборная России закрепилась на второй строчке в таблице своей отборочной группы. В следующем туре команда на выезде встретится со Словенией, поединок пройдет 11 октября в Мариборе, начало – 21:45 по мск.