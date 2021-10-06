Колыванов: Обидно за Глушакова

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на информацию о травме Дениса Глушакова. Футболисту пришлось покинуть расположение сборной России из-за травмы.

Специалист считает, что для Глушакова ещё не всё потеряно, несмотря на травму. До этого Денис неоднократно заявлял, что мечтает вернуться в сборную России.

«Думаю, на последние матчи Карпин его пригласит, если Денис успеет восстановиться», - цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».

Последний матч за национальную сборную Глушаков сыграл весной 2018 года. Впервые Дениса пригласили в национальную команду в октябре 2008 года. Всего за сборную России Глушаков сыграл 57 поединков и забил 5 голов.