Колосков - о составе сборной России: «Все лучшие объявлены»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о составе национальной команды России на грядущие поединки отбора ЧМ-2022.

«Включены футболисты, которые играют постоянно и результативно. Тренер исходит из правильного принципа. Я считаю, что все лучшие игроки объявлены», - рассказал Колосков в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

В следующем месяце подопечные Валерия Карпина сыграют два поединка. 8 октября сборная России на своем поле встретится со словаками, а спустя несколько дней пожалует в гости к словенцам.

После шести проведенных туров российские футболисты набрали 13 очков и занимают второе место в таблице группы Н. Первой идет Хорватия, которая опережает команду Карпина по дополнительным показателям.