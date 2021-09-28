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Чемпионат мира 2022

Колосков - о составе сборной России: «Все лучшие объявлены»

28 Сентября 2021 • 13:33 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о составе национальной команды России на грядущие поединки отбора ЧМ-2022.

«Включены футболисты, которые играют постоянно и результативно. Тренер исходит из правильного принципа. Я считаю, что все лучшие игроки объявлены», - рассказал Колосков в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

В следующем месяце подопечные Валерия Карпина сыграют два поединка. 8 октября сборная России на своем поле встретится со словаками, а спустя несколько дней пожалует в гости к словенцам.

После шести проведенных туров российские футболисты набрали 13 очков и занимают второе место в таблице группы Н. Первой идет Хорватия, которая опережает команду Карпина по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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