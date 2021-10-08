​Кузяев вышел на матч со Словакией в защитной маске

8 октября проходит матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Поединок начался в 21:45 мск.

Хавбек сборной России Далер Кузяев вышел на поле в защитной маске.

Напомним, ранее на одной из тренировок Кузяев получил травму лица, столкнувшись с Фёдором Смоловым.

На матче работает бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Россия находится на 2-й позиции в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести поединках. Россияне по дополнительным показателям уступают лидерство сборной Хорватии.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.