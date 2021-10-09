Всё плохо, кроме результата: Россия продолжает расстраивать игрой

Сборная России вновь разочаровала игрой, но порадовала результатом. Подопечные Валерия Карпина чудом отскочили от словаков и продолжили борьбу за путёвку на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка в Казани.

Пятничный поединок в Казани – это настоящая аномалия. Сложно даже вспомнить, когда в последний раз сборная России побеждала, играя настолько удручающе. По итогам матча соотношение владения мячом составило 26% на 74%! По ударам мы уступили 9:27 (в створ – 1:5). За весь матч россияне сделали 245 передач против 693 у словаков. При этом точных пасов у подопечных Карпина было всего 61%! Иными словами, каждая третья передача в исполнении сборной России не доходила до адресата. Итоговый счёт в нашу пользу нельзя объяснить ничем, кроме какого-то сумасшедшего везения.

Конечно, можно вспомнить все кадровые проблемы, с которыми Валерий Карпин столкнулся накануне матча. Наверное, будь на поле Головин, сборная России играла бы намного осмысленнее. С другой стороны, вновь прослеживалась та же беда, что и месяц назад. Россияне будто просто не понимают, чего от них хочет Карпин. Кадровые проблемы – это одно, но на отсутствие игровой идеи они не влияют.

За весь матч в исполнении нашей команды мы увидели лишь умение разбегаться в контратаки. Это действительно было заметно, что сборная России, перехватив мяч, очень быстро старалась провести свои активные действия. Единственный гол был забит именно после такого быстрого выпада подопечных Карпина, когда словаки просто неслись назад, не понимая, что творится. К счастью, эта паника даже заставила опытнейшего Шкриньяра потерять голову и прервать прострел, на который никто не откликался.

Ещё что-то отметить в игре сборной России просто невозможно. Конечно, интересным был переход в перерыве с 4 на 5 защитников. Однако, во-первых, это была вынужденная мера, потому что словаки просто задавили нашу команду в конце первых 45 минут. Во-вторых, даже с более насыщенной количественно обороной россияне всё равно позволяли сопернику создавать моменты у ворот Сафонова. Чуть меньше, но гости всё равно имели шансы и должны были сравнять счёт как минимум.

Возможно, во втором тайме сборной России как раз не хватило Дзюбы. Наша команда отбивалась, и было важно, чтобы нападающий цеплялся за мячи, чтобы давать защитникам передохнуть. Заболотный с этой задачей не справлялся – нападающий ЦСКА просто растворился, появившись на поле.

Честно говоря, с тем, что сборная России показала в пятницу, страшно не то что за гостевой матч против Хорватии, но даже за ближайший поединок против словенцев. Словакия после поражения в Москве выбыла из борьбы за путёвку на чемпионат мира – 7 очков за 3 тура им не отыграть. Поединок в понедельник для словенцев будет решающим, они отстают от нас на 6 баллов, и только победа оставит им шансы.

Остаётся верить, что в пятницу сборная России не израсходовала свой запас удачи. Сложно сказать, на что, кроме фортуны, эта команда может рассчитывать в оставшихся матчах отборочного турнира. На чемпионат мира в Катар очень хочется попасть. Однако с такой игрой сборной России там, конечно, делать нечего. Пока у команды Валерия Карпина плохо всё, кроме результата. С другой стороны, наверное, лучше плеваться от победы, чем искать оправдания после поражения, когда ты обстучал ворота соперника.