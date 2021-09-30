Романцев - об отказе Дзюбы: «Я бы его в сборную больше не позвал»

Экс-рулевой национальной команды России и московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на отказ форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную. Нападающий аргументировал свое решение тем, что пока находится не в лучших кондициях.

«Оказывается, теперь футболисты сами определяют готовность выступать за сборную. Я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России проведет две встречи в рамках квалификационного раунда чемпионата мира-2022. 8 октября подопечные Валерия Карпина на своем поле примут Словакию, а спустя три дня отправятся в гости к Словении.

По итогам шести туров квалификации россияне набрали 13 очков и занимают второе место в таблице, уступая лидирующим хорватам по дополнительным показателям.

Романцев: «Спартак» превращается в безликого середняка, в такой компании и Пеле бы не заиграл»