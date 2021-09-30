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Чемпионат мира по футболу 2022

Романцев - об отказе Дзюбы: «Я бы его в сборную больше не позвал»

30 Сентября 2021 • 13:46 Комментировать (2)
РОССИЯ
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Словакия
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08.10 21:45

Экс-рулевой национальной команды России и московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на отказ форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную. Нападающий аргументировал свое решение тем, что пока находится не в лучших кондициях.

«Оказывается, теперь футболисты сами определяют готовность выступать за сборную. Я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России проведет две встречи в рамках квалификационного раунда чемпионата мира-2022. 8 октября подопечные Валерия Карпина на своем поле примут Словакию, а спустя три дня отправятся в гости к Словении.

По итогам шести туров квалификации россияне набрали 13 очков и занимают второе место в таблице, уступая лидирующим хорватам по дополнительным показателям.

Романцев: «Спартак» превращается в безликого середняка, в такой компании и Пеле бы не заиграл»

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Gunner01
30 Сентября 2021 в 14:13
Начнем с того, что и Романцева никто не зовет в сборную. Человек, не ведущий никакой футбольныой деятельности (менеджер, тренер...), не знающий всех деталей о состоянии здоровья футболиста, поучает"я бы...". Если бы бабушка была дедушкой....
K.karitch
30 Сентября 2021 в 14:03
А в Спартак бы позвал?
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