Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 292 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Корнаухов: «Не думаю, что из-за победы Словакии в первом круге психологическое преимущество на их стороне» эксклюзив

08 Октября 2021 • 00:03 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 19 ч. 43 мин.

Футбольный эксперт Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Словакии.

«Назвать Россию фаворитом не могу. Может быть, будет небольшой перевес в нашу пользу за счёт того, что играем дома. Но когда нам это помогало в критических ситуациях? Если мы в ближайших матчах наберем максимальное количество очков, то, думаю, как минимум обеспечиваем себе второе место и плацдарм для борьбы с Хорватией за первое. Вопросов много по составу, есть и много травмированных. Но у словаков тоже немало проблем. Верим, что наша сборная выиграет, но будет сложно. Все в руках нашей команды.

Даже несмотря на количество отсутствующих игроков из-за травм, футболисты, которые сейчас вызваны, могут провести качественные отрезки и выиграть. Не думаю, что из-за победы Словакии в первом круге психологическое преимущество на их стороне. На втором месте мы, а не словаки. Так что вряд ли психологически им будет легче», - сказал Корнаухов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словакии Олег Корнаухов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Katya1995
08 Октября 2021 в 01:24
Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая секс модель) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке -->> me.sv/id388042
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.10  21:45 Гибралтар ... Черногория 18 7.6 1.17
08.10  21:45 Чехия ... Уэльс 1.72 3.65 5.4
08.10  21:45 Кипр ... Хорватия 11 5.2 1.32
08.10  21:45 Латвия ... Голландия 29 9.8 1.11
08.10  21:45 Германия ... Румыния 1.13 9 22
08.10  21:45 Мальта ... Словения 7.2 4.1 1.53
08.10  21:45 Эстония ... Беларусь 3.1 3.3 2.41
08.10  21:45 РОССИЯ ... Словакия 2 3.2 4.4
08.10  21:45 Исландия ... Армения 1.63 3.7 6.4
08.10  21:45 Турция ... Норвегия 2.09 3.5 3.6
08.10  21:45 Лихтенштейн ... Северная Македония 16 6.4 1.22
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
00:23 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: В матче против Словакии нет места отговоркам 1
00:03 · Чемпионат мира 2022
Корнаухов: «Не думаю, что из-за победы Словакии в первом круге психологическое преимущество на их стороне» 1 эксклюзив
07 Октября
23:19 · Чемпионат мира 2022
Азмун сделал голевую передачу и не реализовал пенальти в поединке сборной Ирана 1
22:53 · Чемпионат мира 2022
Кузяев ответил на вопрос о столкновении со Смоловым 1
22:21 · Чемпионат мира 2022
Кузяев: Я соглашусь, если мне предложат стать капитаном сборной России 1
22:12 · Чемпионат мира 2022
Наставник Уэльса заявил, что готов сорвать матч с Чехией в случае проявления расизма 1
21:38 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Сборной нужно выходить с первого места, чтобы не трепать нервы в стыках» 1
21:13 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос, будет ли Кузяев капитаном в игре со Словакией
21:06 · Чемпионат мира 2022
Макаров не тренируется со сборной России перед матчем со Словакией
21:00 · Чемпионат мира 2022
Игнатьев: «У Карпина недобор качественных игроков»
20:48 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, как прошёл сбор сборной России перед встречей со Словакией
20:44 · Чемпионат мира 2022
​Игрок сборной Словакии отреагировал на решение Дзюбы не приезжать в лагерь национальной команды
20:35 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Сильные стороны сборной Словакии связаны со стандартами
20:24 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Давления на сборную России нет»
20:19 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов – про Дзюбу: «Кто предал один раз, предаст и второй» 3
Все новости
Рекомендуем