Футбольный эксперт Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Словакии.

«Назвать Россию фаворитом не могу. Может быть, будет небольшой перевес в нашу пользу за счёт того, что играем дома. Но когда нам это помогало в критических ситуациях? Если мы в ближайших матчах наберем максимальное количество очков, то, думаю, как минимум обеспечиваем себе второе место и плацдарм для борьбы с Хорватией за первое. Вопросов много по составу, есть и много травмированных. Но у словаков тоже немало проблем. Верим, что наша сборная выиграет, но будет сложно. Все в руках нашей команды.

Даже несмотря на количество отсутствующих игроков из-за травм, футболисты, которые сейчас вызваны, могут провести качественные отрезки и выиграть. Не думаю, что из-за победы Словакии в первом круге психологическое преимущество на их стороне. На втором месте мы, а не словаки. Так что вряд ли психологически им будет легче», - сказал Корнаухов.