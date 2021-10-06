Карпин считает Джикию лидером сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия является лидером национальной команды с точки зрения мастерства и авторитета.

«В сборной есть лидеры, если учитывать мастерство и авторитет. Например, Джикия», — цитирует Карпина ТАСС.

Джикия играет за сборную России с 2016 года. Футболист провел за национальную команду 38 поединков, забил один гол и сделал результативную передачу.

В текущем сезоне Джикия сыграл 13 матчей за «Спартак», записав в актив одну голевую передачу.