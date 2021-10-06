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Чемпионат мира по футболу 2022

Гилерме: «Если тренер скажет быть в резерве, значит так надо»

06 Октября 2021 • 20:16 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Национальная команда России во всю готовится к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира – уже в пятницу, 8 октября, подопечные Валерия Карпина будут принимать Словакию на стадионе в Казани.

Голкипер Маринато Гилерме после сегодняшней тренировки успел пообщаться с журналистами, затронув некоторые темы. В частности, игрок рассказал о своем статусе в коллективе. «Быть резервистом в 35 лет? Почему нет? Главное, что я нахожусь тут. Если тренер скажет быть в резерве, значит так надо», - ответил вратарь «Локомотива».

Более того, Гилерме подчеркнул, что готов при любых обстоятельствах приезжать в лагерь сборной и ждать своего шанса. Напомним, футболист также поделился информацией о своем состоянии здоровья после полученной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Гилерме
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