Гилерме: «Если тренер скажет быть в резерве, значит так надо»

Национальная команда России во всю готовится к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира – уже в пятницу, 8 октября, подопечные Валерия Карпина будут принимать Словакию на стадионе в Казани.

Голкипер Маринато Гилерме после сегодняшней тренировки успел пообщаться с журналистами, затронув некоторые темы. В частности, игрок рассказал о своем статусе в коллективе. «Быть резервистом в 35 лет? Почему нет? Главное, что я нахожусь тут. Если тренер скажет быть в резерве, значит так надо», - ответил вратарь «Локомотива».

Более того, Гилерме подчеркнул, что готов при любых обстоятельствах приезжать в лагерь сборной и ждать своего шанса. Напомним, футболист также поделился информацией о своем состоянии здоровья после полученной травмы.