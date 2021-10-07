Ветеран ЦСКА Владимир Пономарëв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Словакии.

«Словаки находятся на третьей строчке в нашей таблице. Несмотря на то, что они проиграли Хорватии дома 0:1, у них неплохо действует оборона. Они пропускают достаточно мало. Тут нашим придется постараться. Но кому стараться то? У нас 4 нападающих, но как-то это все ненадёжно. На кого надеяться? Кто будет забивать? Забивных таких у нас нет. Замыкающий один Заболотный, он может где-то подставить голову, ногу и все, что угодно. Но для этого нужны хорошие крайние нападающие. Дзюбы сейчас не будет, раньше играли на столба. Смолов раньше мне нравился, у него был неплохой дриблинг, на Агаларова я пока не надеюсь, Захарян - молодой мальчишка тоже. Кем играть то?

Полузащитников бьющих у нас почти нет. Надеемся на ошибки соперника в своей площади ворот, на пенальти, на угловые, на штрафные. Головина будет не хватать, он хорошо исполнял стандарты как раз. Миранчук будет исполнять в этот раз, надеемся на него. Я надеюсь, что выиграем. Один то мы можем забить, запихать кое-как. Состав сейчас у сборной слабый, как мне кажется. Играть некем. А если отменят лимит на легионеров, то вообще набирать сборную будут из «Уфы» и «Урала», в чемпионате одни папуасы из Африки будут играть. Не считаю нашу сборную фаворитом предстоящего матча, но, думаю, 1:0 мы выиграем», - сказал Пономарёв.