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Пономарëв: «Состав сейчас у сборной слабый, как мне кажется, играть некем» эксклюзив

07 Октября 2021 • 18:22 Комментировать (5)
РОССИЯ
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Словакия
1.90 3.50 4.50
08.10 21:45

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарëв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Словакии.

«Словаки находятся на третьей строчке в нашей таблице. Несмотря на то, что они проиграли Хорватии дома 0:1, у них неплохо действует оборона. Они пропускают достаточно мало. Тут нашим придется постараться. Но кому стараться то? У нас 4 нападающих, но как-то это все ненадёжно. На кого надеяться? Кто будет забивать? Забивных таких у нас нет. Замыкающий один Заболотный, он может где-то подставить голову, ногу и все, что угодно. Но для этого нужны хорошие крайние нападающие. Дзюбы сейчас не будет, раньше играли на столба. Смолов раньше мне нравился, у него был неплохой дриблинг, на Агаларова я пока не надеюсь, Захарян - молодой мальчишка тоже. Кем играть то?

Полузащитников бьющих у нас почти нет. Надеемся на ошибки соперника в своей площади ворот, на пенальти, на угловые, на штрафные. Головина будет не хватать, он хорошо исполнял стандарты как раз. Миранчук будет исполнять в этот раз, надеемся на него. Я надеюсь, что выиграем. Один то мы можем забить, запихать кое-как. Состав сейчас у сборной слабый, как мне кажется. Играть некем. А если отменят лимит на легионеров, то вообще набирать сборную будут из «Уфы» и «Урала», в чемпионате одни папуасы из Африки будут играть. Не считаю нашу сборную фаворитом предстоящего матча, но, думаю, 1:0 мы выиграем», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарëв
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Комментарии (5)
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Don sangre
07 Октября 2021 в 19:03
Дед ты энто про эскимосов не забудь )))) за эскимосов обидно едрить в корень))))
ингерман
07 Октября 2021 в 19:00
ай хорошо шо некем.. чем хужее - тем лючшее.. )))
Zenituwka
07 Октября 2021 в 18:44
Балбесу не понять, что отмена лимита на легов повысит качество паспортистов. И как раз в таком случае будет состав сильный которым можно играть.
Don sangre
07 Октября 2021 в 19:10
Кубыть твою в облепиховую что сдалося лимита энта? Что с лимитой что без неё - наши деревья вряд ли играть научиться....
Zenituwka
07 Октября 2021 в 19:55
Научатся. Только в конкурентной среде можно развиваться. А там где посредственный чемпионат богатых пешеходов никто никогда никакого развития не получит.
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