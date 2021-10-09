Дюков: У Карпина есть прогресс, я вижу

Президент РФС Александр Дюков поделился эмоциями от поединка квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Встреча состоялась в Казани.

Россияне добились трудной победы со счётом 1:0. На 24-й минуте автоголом отметился словацкий защитник Милан Шкриньяр.

«Непростая игра. Есть вопросы к качеству футбола. Но важно было победить. Мы этого добились.

У Валерия Карпина есть прогресс. Я вижу. Сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, этот фактор не может не радовать», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Сборная России набрала 16 очков и идёт второй в турнирной таблице группы H.