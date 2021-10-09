Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 272 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Юрий Лоза назвал позорной игру сборной России в матче со Словакией

09 Октября 2021 • 14:27 Комментировать (2)
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Певец Юрий Лоза отреагировал на минимальную победу сборной России над командой Словакии (1:0) во встрече седьмого тура группового раунда отбора чемпионата мира-2022. Судьбу поединка решил автогол защитника Милана Шкриньяра.

«Это позор, играть таким образом у себя на родине против слабой Словакии. Не понимаю, зачем России ехать на ЧМ? Если не умеешь играть, сиди и не высовывайся», - приводит слова Лозы «Спорт-экспресс».

После вчерашней победы на счету сборной России стало 16 баллов, подопечные Валерия Карпина располагаются на второй строчке в турнирной таблице. В следующем поединке российские футболисты встретятся со словенцами на выезде. Матч пройдет в понедельник, 11 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словакии Юрий Лоза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
09 Октября 2021 в 14:47
ну в общем есть надежда, шо его плот ещё не окончательно приплыл.
Master8
09 Октября 2021 в 14:33
Сказал человек, который всерьез верит в плоскость Земли.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.10  16:00 Казахстан ... Босния и Герцеговина 4 3.5 1.97
09.10  16:00 Литва ... Болгария 3.7 3.25 2.17
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  19:00 Азербайджан ... Ирландия 3.4 3.25 2.3
09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
14:35 · Чемпионат мира 2022
Орлов - о сборной России: «Детский сад под руководством Карпина»
14:27 · Чемпионат мира 2022
Юрий Лоза назвал позорной игру сборной России в матче со Словакией 2
14:20 · Чемпионат мира 2022
Кузяев - о победе над Словакией: «Где-то повезло, но победа есть победа»
13:36 · Чемпионат мира 2022
Бакаев: «Очень важные три очка, двигаемся дальше»
12:23 · Чемпионат мира 2022
Российские судьи обслужат матч отбора ЧМ-2022 Голландия - Гибралтар
12:15 · Чемпионат мира 2022
Португальские судьи назначены на матч Словения - Россия в отборе ЧМ-2022
11:23 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Россия отскочила в матче со Словакией»
10:59 · Чемпионат мира 2022
Дюков: «Дзюба мог бы помочь сборной, он набрал хорошую форму» 4
10:12 · Чемпионат мира 2022
Министр спорта Татарстана: «Казань - счастливый город для сборной России»
09:59 · Чемпионат мира 2022
Макаров покинул расположение сборной России
09:53 · Чемпионат мира 2022
Бубнов: «Сборной России повезло взять три очка» 1
09:46 · Чемпионат мира 2022
Уткин: «Сборная России провела худший матч при Карпине» 3
09:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отреагировал на дебют Чистякова и Сутормина за сборную России
09:10 · Чемпионат мира 2022
Газзаев - о победе сборной России: «Важные три очка, но качество игры надо значительно улучшать» 1
02:08 · Чемпионат мира 2022
Андорра - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем