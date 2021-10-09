Юрий Лоза назвал позорной игру сборной России в матче со Словакией

Певец Юрий Лоза отреагировал на минимальную победу сборной России над командой Словакии (1:0) во встрече седьмого тура группового раунда отбора чемпионата мира-2022. Судьбу поединка решил автогол защитника Милана Шкриньяра.

«Это позор, играть таким образом у себя на родине против слабой Словакии. Не понимаю, зачем России ехать на ЧМ? Если не умеешь играть, сиди и не высовывайся», - приводит слова Лозы «Спорт-экспресс».

После вчерашней победы на счету сборной России стало 16 баллов, подопечные Валерия Карпина располагаются на второй строчке в турнирной таблице. В следующем поединке российские футболисты встретятся со словенцами на выезде. Матч пройдет в понедельник, 11 октября.