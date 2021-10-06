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Чемпионат мира по футболу 2022

​Глебов рассказал, как узнал от Карпина о вызове в сборную России

06 Октября 2021 • 23:16 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Хавбек «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, как узнал о дебютном вызове в сборную России.

Футболист признался, что хотел посетить стоматолога. Затем игрок узнал от агента, что его ищет Карпин. Данил взял телефон и увидел сообщение: «Футболистик, ты где?».

Глебов ответил, что готов помочь сборной России. По словам полузащитника, ему моментально прислали билеты.

«В четверг первым рейсом лечу в расположение национальной команды», - цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Глебов заменил травмированного хавбека Дениса Глушакова, который уже покинул расположение сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Данил Глебов
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