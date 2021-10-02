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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин вызвал Бакаева в сборную России

02 Октября 2021 • 12:58 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
1.77 3.80 5.00
08.10 21:45

Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в расположение сборной России для подготовки к поединкам отборочного раунда чемпионата мира-2022. Соответствующая новость опубликована в официальном твиттер-аккаунте национальной команды.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 13 поединках, записав себе в актив две голевые передачи.

Напомним, что в этом месяце подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть два поединка в квалификации чемпионата мира. Сначала россияне встретятся со словаками, а затем сыграют против словенцев. Матчи пройдут 8 и 11 октября соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Зелимхан Бакаев
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