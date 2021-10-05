Смолов заявил, что сборная не чувствует давления накануне важных матчей

Уже в конце недели сборная России начнет октябрьский цикл отборочных матчей на Мундиаль – 8 числа национальная команда дома примет Словакию. Нападающий Фёдор Смолов рассказал, как игроки готовятся к такому важнейшему отрезку сезона.

Футболист подметил, что легкой прогулки в предстоящих встречах ждать не стоит. По его словам, нужно сконцентрироваться на противостоянии со словаками. «Не давит то, что можем потерять шансы [на выход на чемпионат мира]», - приводит слова Смолова ТАСС.

Напомним, что на данный момент сборная России занимает вторую строчку в группе квалификации, уступая Хорватии лишь по дополнительным показателям.