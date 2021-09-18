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Премьер-лига

Колосков: «Агаларов заслужил внимание Карпина»

18 Сентября 2021 • 18:18 Комментировать
Уфа
3:2
Химки
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о результативности Гамида Агаларова в чемпионате России.

21-летний форвард «Уфы» помог своей команде обыграть в восьмом туре Тинькофф РПЛ «Химки» со счётом 3:2, отличившись двумя мячами.

«Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина. Главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает ли он вызова в первую сборную или нет», - подчеркнул руководитель РФС в общении со Sport24.

Колосков считает Агаларова зрелым футболистом. По его мнению, подобную результативность (8 мячей в чемпионате) никто в Премьер-лиге случайно показать не способен.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Вячеслав Колосков Уфа Гамид Агаларов
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