Кафельников назвал победу над Словакией незаслуженной

Выдающийся российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от поединка со Словенией в квалификации к чемпионату мира.

Экс-первая ракетка мира опасается, что качество игры российской сборной останется на том же уровне, что и в поединке двухдневной давности.

«Наша команда не должна была увозить три очка из Казани. Мы победили незаслуженно. Два подряд матча так сильно везти не может», - отметил Кафельников в интервью «Спорт-экспрессу».

Напоследок теннисист добавил, что если Карпин не улучшит игру сборной, то словенцы точно наберут три очка.

После семи проведенных игр у российской сборной 16 очков в активе и второе место в группе, тогда как Словения идёт третьей с 10 пунктами.