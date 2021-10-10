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Чемпионат мира по футболу 2022

Кафельников назвал победу над Словакией незаслуженной

10 Октября 2021 • 15:51 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Выдающийся российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от поединка со Словенией в квалификации к чемпионату мира.

Экс-первая ракетка мира опасается, что качество игры российской сборной останется на том же уровне, что и в поединке двухдневной давности.

«Наша команда не должна была увозить три очка из Казани. Мы победили незаслуженно. Два подряд матча так сильно везти не может», - отметил Кафельников в интервью «Спорт-экспрессу».

Напоследок теннисист добавил, что если Карпин не улучшит игру сборной, то словенцы точно наберут три очка.

После семи проведенных игр у российской сборной 16 очков в активе и второе место в группе, тогда как Словения идёт третьей с 10 пунктами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словакии Чемпионат Мира Сборная Словении Евгений Кафельников
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