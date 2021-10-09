Карпин: «Все бились и умирали на поле, где-то удача повернулась лицом к нам из-за этого»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча со Словакией (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Надеюсь, исходом довольны? Что можете сказать по качеству игры?

- Могу сказать только по исходу, результатом доволен, по качеству игры нечего говорить, все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается, даже больше в атаке. Не в атаке, а когда мяч был у нас, вообще ничего не получалось. В таких играх надо терпеть и показывать, что мы команда. По настрою и самоотдаче, я думаю, никаких вопросов к команде нет. Все бились и умирали на поле. Где-то удача повернулась лицом к нам из-за этого.

- Если говорить про игру дебютантов Терехова и Чистякова, как они вам сегодня?

- Достойно, так скажем. Опять же нельзя говорить в отрыве. Для первой игры достойно.

- Поправьте меня, пожалуйста, что во втором тайме сборная России если не играла на удержание счета, то немножко опустилась, стала тройка центральных. При этом стало много моментов возникать. В перерыве какая была установка на второй тайм?

- Вы не ошибаетесь, перестроились на игру, перевели Баринова третьим центральным защитником больше, и 5-4-1. Ждали, проводили контратаки.

- Нам по ходу матча было очень тревожно. Было ли тревожно вам?

- Очень.

- Как сейчас будет команда готовиться к следующей игре?

- Готовиться? Самое главное сейчас - восстановление, самое главное - восстановить игроков после тяжелых интенсивных 90 минут. Много было работы без мяча, поэтому сейчас самое главное - восстановление. Сейчас сначала с этим надо справиться.