Карпин: «Не думаю, что травма Гилерме сыграла огромную роль в выборе вратаря»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча со Словакией (1:0) ответил на вопросы по вратарям.

- Комментатор сказал, что основным вратарем планировался Гилерме, но ему помешала травма. Так ли это?

- Надо набрать комментатора, откуда у него такая информация. В первый раз слышу. Да, у Гилерме есть проблемы, но это не первый день, не первая неделя и не первый месяц. Он сам даже об этом говорил, с ахилловым сухожилием, но это ему не помешало играть и в сентябре. Так что здесь не думаю, что травма сыграла огромную роль в выборе вратаря.

- Оцените игру Сафонова, потому что сегодня в нескольких моментах он действительно сильно выручил. Довольны ли вы его игрой? Почему решили заменить Бакаева? Казалось, что он был одним из лучших на поле.

- Отыграли на ноль этот матч, понятно, что Сафонов спас в нескольких моментах, поэтому оценивать его игру… Я думаю, что это был лучший игрок матча. К сожалению, для нас. Когда вратарь лучший игрок матча, это плохо. Значит, команда играла плохо, если вратарю приходится быть лучшим игроком матча. Но он, естественно, на 100% свою работу сделал.

По поводу Бакаева, да, смотрелся во втором тайме неплохо, но его уже силы покинули. Назад возвращаться было тяжеловато. Связано с усталостью.