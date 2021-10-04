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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой: «Травма Головина - потеря для сборной, но его есть кем заменить»

04 Октября 2021 • 13:02 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о травме полузащитника «Монако» Александра Головина. Хавбек получил повреждение во вчерашнем поединке против «Бордо» (3:0).

«Травма Головина - потеря для сборной. Он решает, забивает, голевые отдает. Но Александра есть кем заменить. В середине поля выбор имеется», - передает слова Мостового Vseprosport.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в семи встречах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В октябре сборная России сыграет против команд Словакии и Словении в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Александр Головин
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